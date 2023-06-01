Стильні та актуальні зачіски на останній дзвоник 2023: ефектні фото

Останні дзвоники відбуваються в Україні попри воєнний та небезпечний час. Це важливе свято для підлітків, що завершують школу. Українки хочуть мати гарний та стильний вигляд попри все, а важливою частиною образу є зачіска.

Для святкової лінійки підійдуть ті зачіски, що доповнюватимуть та водночас не перенавантажуватимуть образ. 24 Канал розповість про найкращі ідеї на останній дзвоник.

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Коси та плетіння

Плетіння допоможе створити різноманітні зачіски, підкреслити риси обличчя та створити комфортний і ненав'язливий образ. Коси можна доповнити золотистими чи сріблястими прикрасами.



Зачіска на останній дзвоник / Фото з пінтересту

Стильні локони

Пишні локони нескладно зробити у домашніх умовах, до того ж ця зачіска підійде і для володарок короткого, і довгого волосся.



Зачіска на останній дзвоник / Фото з пінтересту

Зачіска з бантом чи стрічкою

На останній дзвоник підійде зачіска, що матиме прикрасу у вигляді стрічки й банта. Не слід думати, що такий аксесуар виглядає застаріло, навпаки, образ буде модерним і стильним.



Зачіска на останній дзвоник / Фото з пінтересту

Елегантний пучок

Такий варіант зачіски підійде тим дівчатам, які хочуть мати вишуканий та елегантний вигляд. Пучки можна робити у різних стилях та варіаціях, додаючи прикраси чи залишаючи без аксесуарів.



Зачіска на останній дзвоник / Фото з пінтересту