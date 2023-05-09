Будуть пахнути скрізь: 5 хвойних рослин, які варто посадити вдома

Найбільш популярні хвойні рослини – це ялини, сосни, кипариси, туї. Це рослини, які мають хвою замість листя. Ми зібрали найпоширеніші хвойні рослини, які треба посадити вдома.

Хвойні рослини цінують за те, що вони мають красивий вигляд та гарно пахнуть. Вони дуже органічно виглядають біля будинків. 24 Канал підкаже, які хвойні рослини варто посадити вдома.

Дивіться також Чим можна вивести пирій з грядок: перевірені способи, про які ви могли не знати

Які хвойні рослини можна посадити вдома

Сосна відрізняється довгими голочками, які можуть бути довжиною 20-25 сантиметрів. Соснова хвоя має приємний аромат, який може покращити настрій та знизити рівень стресу. У домашніх умовах можна вирощувати різні види сосен, зокрема білу сосну, сибірську сосну, а також сорти мініатюрних сосен, які добре підходять для інтер'єру.



Сосна / Фото Хвойні рослини

Якщо ви хочете посадити сосну вдома, то найкраще зробити це весною або влітку. Слід знати, що сосни потребують багато світла, тому краще обрати для них добре освітлене місце.

Як біля будинку, так і в середині можна виростити кипарис. Він виростає високим й має хвою із золотистим відтінком. Він має незвичну форму: крону у формі піраміди та дрібні листочки. Кипарис також має приємний запах, що додає свіжості в приміщенні.



Кипарис / Фото Asterias

Серед садівників кипарис користується популярністю. Йому потрібна прохолода, тож не варто ставити його на спеку. Оптимальна температура для рослини від 5 до 15 градусів, не більше.

Прикрасити вашу кімнату можуть карликові ялиці. Вони повільно ростуть, мають особливу форму крони та маленькі шишки. Аромат ялиці настільки приємний, що хочеться мати таку красуню в себе вдома. Важливо знати, що ялиця не буде дуже високою, тому що кожного року виростає максимум на 5 сантиметрів. Якщо ви хочете провести обрізку ялиці, то краще робити це навесні.



Карликова ялиця / Фото Roslyny

Тис є дуже популярною хвойною рослиною у ландшафтному дизайні завдяки своєму елегантному вигляду та довгому життєвому циклу. Тис може досягати до 20 метрів, але в контейнерах він зазвичай росте значно менше.



Тис / Фото Яскрава клумба

Він має овальну крону, широке листя та сильну розгалуженість. Тис ідеально підійде тим, хто не любить яскраво виражених запахів. Тому що він майже не пахне. Процес зростання у тиса повільний.

Гімалайський кедр – досить вибаглива рослина, що потребує плодючої землі та вологого клімату. Його можна вирощувати як на відкритому ґрунті, так і в контейнерах, але потребує ретельного догляду. Розмножується гімалайський кедр насінням, яке слід збирати восени та висівати весною в горщики з гарним ґрунтом.



Кедр гімалайський / Фото Ваш сад

Щоб забезпечити гімалайському кедру необхідну вологість, варто поливати його водою, особливо в спекотні літні місяці. Також рослину потрібно підживлювати регулярно органічними та мінеральними добривами.

Гімалайський кедр також може хворіти на деякі хвороби та ставати жертвою шкідників, таких як мучниця. Тому важливо доглядати за цією рослиною та вчасно боротися зі шкідниками та хворобами.