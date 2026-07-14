У коментарі для УНІАН він зазначив, що твердження є абсолютно помилковим, а сама ідея онлайн-хрещення суперечить церковним канонам.
Чи можна хрестити дитину дистанційно
Будь-яке церковне таїнство, зокрема хрещення, сповідь, причастя, чи вінчання, вимагає обов'язкової особистої присутності як священника, так і самої людини. Зазвичай цей обряд проводять у храмі. За словами отця Михайла, винятки трапляються вкрай рідко. Наприклад, коли немовля перебуває у критичному стані, священник може охрестити його в пологовому будинку або вдома. Однак навіть тоді присутність всіх людей є обов'язковою.
Чутки про "онлайн-хрещення" виникли через просте непорозуміння. Раніше медіа писали про подібну практику в Чернігові, але отець Михайло пояснив, що журналісти просто викривили слова священника Романа Кіника.
Насправді йшлося не про дистанційне хрещення, а про звичайну відеотрансляцію для родичів. Дитина, батьки, хрещені та священнослужитель обов'язково перебувають в одному приміщенні, а рідні, які зараз на фронті, у лікарні чи за кордоном, можуть спостерігати за процесом через екран.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Церква цілком підтримує бажання родин зафіксувати важливу мить або показати її близьким на відстані. Багато храмів уже мають власне обладнання для трансляцій богослужінь. Організувати такий ефір можуть і запрошені відеографи. Важливо лише заздалегідь узгодити всі технічні деталі та розміщення гаджетів із настоятелем церкви.
Хрещення дитини / Фото Magnific
Нагадаємо, раніше наша редакція розповідала, чи можна замінити хрещених батьків.