У коментарі для УНІАН він зазначив, що твердження є абсолютно помилковим, а сама ідея онлайн-хрещення суперечить церковним канонам.

Чи можна хрестити дитину дистанційно

Будь-яке церковне таїнство, зокрема хрещення, сповідь, причастя, чи вінчання, вимагає обов'язкової особистої присутності як священника, так і самої людини. Зазвичай цей обряд проводять у храмі. За словами отця Михайла, винятки трапляються вкрай рідко. Наприклад, коли немовля перебуває у критичному стані, священник може охрестити його в пологовому будинку або вдома. Однак навіть тоді присутність всіх людей є обов'язковою.

Чутки про "онлайн-хрещення" виникли через просте непорозуміння. Раніше медіа писали про подібну практику в Чернігові, але отець Михайло пояснив, що журналісти просто викривили слова священника Романа Кіника.

Насправді йшлося не про дистанційне хрещення, а про звичайну відеотрансляцію для родичів. Дитина, батьки, хрещені та священнослужитель обов'язково перебувають в одному приміщенні, а рідні, які зараз на фронті, у лікарні чи за кордоном, можуть спостерігати за процесом через екран.

Церква цілком підтримує бажання родин зафіксувати важливу мить або показати її близьким на відстані. Багато храмів уже мають власне обладнання для трансляцій богослужінь. Організувати такий ефір можуть і запрошені відеографи. Важливо лише заздалегідь узгодити всі технічні деталі та розміщення гаджетів із настоятелем церкви.

Хрещення дитини / Фото Magnific

Нагадаємо, раніше наша редакція розповідала, чи можна замінити хрещених батьків.