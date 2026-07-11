Священник Православної Церкви України Миколай Гандзюк дав чітку відповідь на це запитання у своєму фейсбуці.

Чи можна замінити хрещених батьків

За словами отця Миколая, офіційно замінити хрещених батьків не можна. Під час таїнства хрещення вони беруть на себе глибоку духовну відповідальність за свого похресника перед Богом.

Саме тому Церква завжди наголошує на тому, що обирати цих людей потрібно дуже відповідально. Вони мають допомагати дитині зростати у вірі, підтримувати її та ставати опорою протягом усього життя.

Однак реальність іноді вносить свої корективи. Якщо стосунки з кумами остаточно розірвалися, або ж вони через певні причини більше не можуть виконувати свої обов'язки, вихід із ситуації є.

У такому разі родина може обрати інших близьких людей, які добровільно візьмуть на себе виховання дитини та стануть її новими духовними наставниками. Водночас Миколай Гандзюк наголошує, що в кожному конкретному випадку батькам обов'язково варто особисто поговорити зі священником, щоб разом знайти правильне рішення.

Нагадаємо, що раніше наша редакція розповідала, чи можна хрестити дитину під час посту.