На Русі християнство було ще задовго до Володимира. Про це йдеться в багатьох історичних фактах. З літописів відомо, що Аскольд та Дір були християнами та навіть хотіли запровадити цю віру ще в 882 році.

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Першою правителькою, що прийняла християнство стала княгиня Ольга – дружина князя Ігоря та бабуся Володимира Великого. Саме князь через деякий час зміг продовжити справу княгині та проголосити християнство державною релігією.

Історія Хрещення Київської Русі

Згідно з "Повітю минулих літ" до хрещення Володимир пройшов так зване випробування вірою. У 986 році князь приймав послів від юдеїв, мусульман та католиків. Вони переконували князя запровадити свою віру, щоб отримати міцного союзника.

Після аналізу всіх політичних моментів, Володимир Великий обрав православ’я, щоб покращити стосунки з Константинополем та укріпити територіальну цілісність держави. Згодом він не лише навернувся до християнства, але й посприяв тому, що воно стало державною релігією Київської Русі.



28 липня відзначають день Хрещення Київської Русі

У 988 році він захопив Корсунь (тепер територія Севастополя) та зажадав у дружини сестру візантійських імператорів Василя II та Костянтина VIII – Анну, погрожуючи інакше піти на Константинополь. Імператори ж на таку пропозицію погодилися, але натомість наголосили, аби їхня сестра вийшла за єдиновірця, і Володимир дав на це згоду.

За літописними джерелами, перед хрещенням київський правитель сильно захворів і раптово осліп, але пройшовши Таїнство Хрещення до нього відразу повернувся зір. Це лише укріпило його віру. Він був упевнений, що прозріння до нього прийшло тільки завдяки прийняттю християнства, тому твердо вирішив хрестити Київську Русь і всіх жителів держави.

Хрещення князя якраз і відбулося у Корсуні, куди й прибула Анна. Хрестив його єпископ Корсунський, а приймав християнство Володимир разом із дружинниками. Отримав він і нове ім’я – Василь, на честь правлячого візантійського імператора Василя II. Опісля пройшла й церемонія одруження.

Володимир Святославович був охрещений в церкві святого Іакова в Херсонесі. Наприкінці літа він зі своєю новою дружиною повернувся до Києва і наказав усім прийняти нову віру. Хрещення киян, за літописом, відбувалося на річці Почайні, притоці Дніпра.



Хрещення Володимира у Корсуні

За переказами, прийняття християнства змінило князя Володимира. З жортстокого правителя він перетворився на благодійника та скасував смертну кару.

Однією з перших церков, які з’явилися на той час була Десятинна церква. На її зведення Володимир віддав десяту частину своїх доходів. При цьому храмі була відкрита найперша школа на Русі. У Десятинній церкві поховали князя Володимира з дружиною Анною.

Християнство мало всебічний вплив на культурне життя наших предків: освіту, літератур, живопис і архітектуру, державні закони й політику.

Київська Русь отримала міцні зв‘язки з Візантією і такими країнами Європи, як: Німеччина, Польща, Швеція та Рим. Завдяки цим зв‘язкам згодом Ярослава Мудрого назвуть "тестем Європи".



Князь Володимир хрестив Київську Русь

Саме православ’я визначило розвиток вітчизняної культури на всі наступні віки, зберегло Русь як окрему національність, не дозволило її асимілювати сусіднім народам Західної Європи, які завжди цього прагнули.

25 лютого 2015 року з нагоди тисячоліття упокоєння Володимира Святославича Президент України Петро Порошенко підписав Указ "Про вшанування пам'яті князя Київського Володимира Великого — творця середньовічної європейської держави Руси-України" щороку, 28 липня.