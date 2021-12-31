Хор у Мексиці неймовірно переспівав "Щедрик" українською

Хор вокальної академії в Мексиці записав свою версію української пісні "Щедрик". Артисти виконали колядку на відео.

При цьому мексиканський хор заспівав усесвітньо відомий твір українського композитора Миколи Леонтовича саме мовою оригіналу.

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Хор у Мексиці заспівав "Щедрик"

Виконали "Щедрик" артисти під час різдвяного концерту. Через пандемію COVID-19 захід відбувався у режимі онлайн.

За словами аристів, репетиції розпочалися з середини вересня та були повністю дистанційними.

У жовтні українські фахівці провели для них спеціальний майстер клас з нашої культури. Зокрема, історію пісні, обряду щедрування, а також відпрацювали разом вимову.

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