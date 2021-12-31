При цьому мексиканський хор заспівав усесвітньо відомий твір українського композитора Миколи Леонтовича саме мовою оригіналу.

Цікаво 12 фактів про "Щедрик", яких ви не знали

Хор у Мексиці заспівав "Щедрик"

Виконали "Щедрик" артисти під час різдвяного концерту. Через пандемію COVID-19 захід відбувався у режимі онлайн.

За словами аристів, репетиції розпочалися з середини вересня та були повністю дистанційними.

У жовтні українські фахівці провели для них спеціальний майстер клас з нашої культури. Зокрема, історію пісні, обряду щедрування, а також відпрацювали разом вимову.

Хор у Мексиці виконав "Щедрик": дивіться відео

Цікаві факти про "Щедрик": варте уваги