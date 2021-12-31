При цьому мексиканський хор заспівав усесвітньо відомий твір українського композитора Миколи Леонтовича саме мовою оригіналу.
Цікаво 12 фактів про "Щедрик", яких ви не знали
Хор у Мексиці заспівав "Щедрик"
Виконали "Щедрик" артисти під час різдвяного концерту. Через пандемію COVID-19 захід відбувався у режимі онлайн.
За словами аристів, репетиції розпочалися з середини вересня та були повністю дистанційними.
У жовтні українські фахівці провели для них спеціальний майстер клас з нашої культури. Зокрема, історію пісні, обряду щедрування, а також відпрацювали разом вимову.
Хор у Мексиці виконав "Щедрик": дивіться відео
Цікаві факти про "Щедрик": варте уваги
- "Щедрик" — одна з найпопулярніших обробок Миколи Леонтовича.
- За кордоном її називають "Дзвінка колядка" чи "Колядка дзвонів".
- Ще у 1921 році "Щедрик" вперше почули у США.
- Національний банк України ввів у обіг дві пам'ятні монети "Щедрик" – номіналом 5 та 20 гривень.