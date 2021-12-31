При этом мексиканский хор спел всемирно известное произведение украинского композитора Николая Леонтовича именно на языке оригинала.
Интересно 12 фактов о "Щедрик", которых вы не знали
Хор в Мексике спел "Щедрик"
Исполнили "Щедрик" артисты во время рождественского концерта. Из-за пандемии COVID-19 мероприятие проходило в режиме онлайн.
По словам Аристов, репетиции начались с середины сентября и были полностью дистанционными.
В октябре украинские специалисты провели для них специальный мастер-класс по нашей культуре. В частности, историю песни, обряда щедрования, а также отработали вместе произношение.
Хор в Мексике исполнил "Щедрик": смотрите видео
Интересные факты о "Щедрик": достойное внимания
- "Щедрик" – одна из самых популярных обработок Николая Леонтовича.
- За границей ее называют "Звонкая колядка" или "Колядка колоколов".
- Еще в 1921 году "Щедрик" впервые услышали в США.
- Национальный банк Украины ввел в обращение две памятные монеты "Щедрик" – номиналом 5 и 20 гривен.