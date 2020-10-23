За неофіційними даними, Тараса Тополю планують призвати до служби, як офіцера запасу. Сталось це одразу після того, як артист іронічно розповів про третю квартиру, яку головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак отримав від держави. Більше про ситуацію читайте у матеріалі.

Коментар представників Тараса Тополі

В ексклюзивному коментарі 24 каналу продюсер гурту "Антитіла" Сергій Вусик зазначив, що поки офіційної повістки Тарас Тополя не отримував. Інформація про це надійшла від надійних джерел серед військових та волонтерів.

Важливо Хомчака звинуватили в отриманні третьої квартири від держави: в Генштабі все пояснили

Наразі представники музиканта вже звернулись за допомогою до юристів та готові довести, що артист у 2007 та 2008 роках дійсно навчався в Академії Внутрішніх справ, проходив там службу та отримав звання "лейтенанта поліції".

Поки офіційно в нас нема цих паперів. На словах нам сказали, що якимось чином його намагаються призвати на службу, як офіцера ЗСУ, який є в запасі. Хоча Тарас не офіцер, а рядовий солдат,

– зазначив Сергій Вусик.

Вперше інформацію про можливу повістку представники Тараса Тополі побачили з публікації волонтерки Наталії Воронкової у фейсбуці. Вона наголосила, що це пряма вказівка головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака. Згодом цю інформацію неофіційно підтвердили джерела артиста.

"Головнокомандувач всіх ЗСУ Хомчак замість того, щоб керувати армією та вирішувати її критичні питання, а їх ой як багато, я знаю точно, бо тільки повернулась з фронту, генерал-полковник займається розправою зі співаком", – написала обурена Наталія Воронкова.

Чи пов'язують справу з заявою Тополі щодо Хомчака

Припущення Наталії Воронкової прокоментували і представники гурту "Антитіла". Сергій Вусик також впевнений, що можлива повістка Тарасу Тополі – справа рук головнокомандувача Збройних сил Руслана Хомчака.

Ми в цьому впевнені. І військові, і небайдужі, які не можуть цього відкрито робити, допомагають… Нам прямо сказали, що це він дав вказівку зробити все, аби Тарас Тополя став його підлеглим, – заявив Сергій Вусик.

Окрім цього, продюсер гурту "Антитіла" додав, що підготовка до призову Тараса Тополі велась таємно, однак її завчасно розкрили. До справи, за словами Сергія Вусика, не причетні представники МВС чи Адміністрації Президента. Це, як переконує представник Тараса Тополі, – особиста розправа Руслана Хомчака.

"Ми просто не побоялись, але цей тиск є на багатьох. Ми не єдині. З військовими відбувається те саме, просто там все покривається. І тут міністр ні до чого, ні Офіс Президента, як нам відомо, тут все зупиняється на верхній ланці ЗСУ і Хомчаку", – додав він.

Заява Тополі, яка передувала подіям: коротко

20 жовтня Тарас Тополя опублікував у фейсбуці допис, в якому з іронією прокоментував нерухомість головнокомандувачу ЗСУ Руслана Хомчака. Він наголосив, що високопосадовець отримував вже третю квартиру від держави, що, мабуть, є одним із пунктів на шляху України до НАТО. Нерухомість Руслан Хомчак має у Львові, Білій Церкві та Чернівцях.

На це відреагував речник відомства Богдан Сеник, який назвав заяву Тараса Тополі дискредитаційно-оціночним та маніпулятивним судженням.

"Ці квартири – рівнозначні, навіть із більшою житловою площею. Ці зміни Руслан Хомчак відобразив у декларації. І власне мовиться про штатно-посадове житло. Це вказано і в рапорті у бік міністра оборони, який оприлюднив Тополя", – зазначив Богдан Сеник.