По неофициальным данным, Тараса Тополя планируют призвать к службе, как офицера запаса. Произошло это сразу после того, как артист иронично рассказал о третьей квартире, которую главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак получил от государства. Больше о ситуации читайте в материале.

Комментарий представителей Тараса Тополи

В эксклюзивном комментарии 24 канала продюсер группы "Антитела" Сергей Вусык отметил, что пока официальной повестки Тарас Тополя не получал. Информация об этом поступила от надежных источников среди военных и волонтеров.

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Сейчас представители музыканта уже обратились за помощью к юристам и готовы доказать, что артист в 2007 и 2008 годах действительно учился в Академии Внутренних дел, проходил там службу и получил звание "лейтенанта полиции".

Пока официально у нас нет этих бумаг. На словах нам сказали, что каким-то образом его пытаются призвать на службу, как офицера ВСУ, который есть в запасе. Хотя Тарас не офицер, а рядовой солдат,

– отметил Сергей Вусык.

Впервые информацию о возможной повестке представители Тараса Тополи увидели из публикации волонтера Натальи Воронковой в фейсбуке. Она подчеркнула, что это прямое указание главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. Впоследствии эту информацию неофициально подтвердили источники артиста.

"Главнокомандующий всех ВСУ Хомчак вместо того, чтобы руководить армией и решать ее критические вопросы, а их ой как много, я знаю точно, потому что только вернулась с фронта, генерал-полковник занимается расправой с певцом", – написала возмущенная Наталья Воронкова.

Связывают ли дело с заявлением тополя в отношении Хомчака

Предположения Натальи Воронковой прокомментировали и представители группы "Антитела". Сергей Вусык также уверен, что возможная повестка Тарасу Тополи – дело рук главнокомандующего Вооруженных сил Руслана Хомчака.

Мы в этом уверены. И военные, и неравнодушные, которые не могут этого открыто делать, помогают... Нам прямо сказали, что это он дал указание сделать все, чтобы Тарас Тополя стал его подчиненным,

– заявил Сергей Вусык.

Кроме этого, продюсер группы "Антитела" добавил, что подготовка к призыву Тараса Тополи велась тайно, однако ее заблаговременно раскрыли. К делу, по словам Сергея Вусыка, не причастны представители МВД или Администрации Президента. Это, как убеждает представитель Тараса Тополи, – личная расправа Руслана Хомчака.

"Мы просто не побоялись, но это давление есть на многих. Мы не единственные. С военными происходит то же самое, просто там все покрывается. И здесь министр ни при чем, ни Офис Президента, как нам известно, здесь все останавливается на верхнем звене ВСУ и Хомчаке", – добавил он.

Заявление Тополя, предшествовавшее событиям: кратко

20 октября Тарас Тополя опубликовал в фейсбуке сообщение, в котором с иронией прокомментировал недвижимость главнокомандующему ВСУ Руслана Хомчака. Он отметил, что чиновник получал уже третью квартиру от государства, что, пожалуй, является одним из пунктов на пути Украины в НАТО. Недвижимость Руслан Хомчак имеет во Львове, Белой Церкви и Черновцах.

На это отреагировал спикер ведомства Богдан Сеник, который назвал заявление Тараса Тополи дискредитационно-оценочным и манипулятивным суждением.

"Эти квартиры – равнозначны, даже с большей жилой площадью. Эти изменения Руслан Хомчак отразил в декларации. И собственно говорится о штатно-должностном жилье. Это указано и в рапорте в сторону министра обороны, который обнародовал Тополя", – отметил Богдан Сеник.