41-річна українська співачка Катерина Бужинська напередодні місцевих виборів різко висловилась про артистів, які мають політичні амбіції. Вона наголосила, що кожен повинен займатися своєю справою, а керувати країною варто професіоналам.

На особистій сторінці в інстаграмі Катерина Бужинська опублікувала відвертий допис на досить провокативну тему. Вона зізналась, що розчарована колегами-артистами, які йдуть в політику.

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Співачка не розуміє, що мають на меті ті, хто роками будував кар'єру в шоу-бізнесі. На її погляд, зірки прагнуть влади лише для того, щоб збагатитися коштом держави.

Сиджу і міркую, навіщо всі "лізуть" в політику? Колеги, артисти – навіщо? Невже так хочеться державних грошей? Вам Господь дав талант і місію дарувати людям радість і мистецтво! Я вважаю, кожен повинен займатися своєю справою,

– різко написала Катерина Бужинська.

Знаменитість публічно зізналась, що чекає того часу, коли кожен буде на своєму місці, а в усіх сферах працюватимуть професіонали. Варто зазначити, що Катерина Бужинська не стала вказувати жодних імен, тому незрозуміло, чиї політичні наміри так розгнівили співачку.

Реакція мережі

Прихильники артистки підтримали її позицію. У коментарях вони наголосили, що після того, як кумири заявили про себе як про кандидатів у депутати, вони втратили любов публіки та розчарували шанувальників.

"Як цей безлад вже дістав, коли вже буде щось налагоджуватись в нашій країні", "Абсолютно з вами солідарна. Дуже прикро спостерігати, як твій улюблений артист чи артистка "брудняться" і перестають бути улюбленими", "Кожен має займатись своєю справою", – пишуть фани Бужинської.