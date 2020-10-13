41-летняя украинская певица Екатерина Бужинская накануне местных выборов резко высказалась об артистах, которые имеют политические амбиции. Она подчеркнула, что каждый должен заниматься своим делом, а управлять страной стоит профессионалам.

На личной странице в инстаграме Екатерина Бужинская опубликовала откровенное сообщение на достаточно провокационную тему. Она призналась, что разочарована коллегами-артистами, которые идут в политику.

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Певица не понимает, что имеют целью те, кто годами строил карьеру в шоу-бизнесе. На ее взгляд, звезды стремятся к власти лишь для того, чтобы обогатиться за счет государства.

Сижу и соображаю, зачем все "лезут" в политику? Коллеги, артисты-зачем? Неужели так хочется государственных денег? Вам Господь дал талант и миссию дарить людям радость и искусство! Я считаю, каждый должен заниматься своим делом,

- резко написала Екатерина Бужинская.

Знаменитость публично призналась, что ждет того времени, когда каждый будет на своем месте, а во всех сферах будут работать профессионалы. Стоит отметить, что Екатерина Бужинская не стала указывать никаких имен, поэтому непонятно, чьи политические намерения так разгневали певицу.

Реакция сети

Поклонники артистки поддержали ее позицию. В комментариях они отметили, что после того, как кумиры заявили о себе как о кандидатах в депутаты, они потеряли любовь публики и разочаровали поклонников.

"Как этот бардак уже достал, когда уже будет что-то налаживаться в нашей стране", "Абсолютно с вами солидарна. Очень обидно наблюдать, как твой любимый артист или артистка "пачкаются" и перестают быть любимыми", "Каждый должен заниматься своим делом", – пишут фаны Бужинской.