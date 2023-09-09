Існує один дуже незвичний спосіб розмноження дерев, який може справді здивувати. Можливо, ви почуєте про нього вперше. Знадобиться простий засіб – туалетний папір. Розкажемо, що ж з ним робити.

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Лайфхак із туалетним папером

Цей метод розмноження дерев у саду вважається одним із найбюджетніших, тому що потрібен лише туалетний папір та шматки тканин. Переважно ці засоби є вдома у кожного з нас. Тобто, перевага, в його дешевості.



Туалетний папір / Фото Devisan

Визначіться, яку гілку дерева ви хочете розмножити та зніміть з неї шар кори ножем, аби вона стала лисуватою до самого стовбура. А тоді візьміть трохи туалетного паперу та перемотайте оголену гілку.

Поверх такого паперу на гілці треба пов'язати шматок тканини , аби їх обірвало вітром чи протягом. Потім таке кріплення слід змочити водою.

, аби їх обірвало вітром чи протягом. Потім таке кріплення слід змочити водою. Зафіксувавши гілку у такому вигляді, залишаємо її місяць. Після закінчення цього періоду тканину та туалетний папір потрібно обережно зняти. Під цим всім повинно було з'явитися коріння.

Далі цю гілку з коренем варто зрізати та запхати в землю. Вона повинна швидко вкоренитися. Фахівці радять робити таку процедуру у вересні, аби до зими гілочка добре прийнялася у відкритий ґрунт.