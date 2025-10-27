У цей момент заведено говорити лише одну популярну фразу. Про це детальніше – розповідає 24 Канал з посиланням на HuffPost.
Що кажуть на Геловін?
Традиція Геловіну "вимагати" солодощі відома як trick-or-treating в усьому світі. Головна фраза, яку на свято промовляють мільйони дітей по всьому світу – Trick or Treat.
У буквальному перекладі з англійської, це означає "Гостинець або Жарт". Однак в українській культурі закріпився більш моторошний, але зрозумілий варіант: "Солодощі або Смерть" чи "Гаманець або Життя".
Традиція "Солодощі або Смерть" / Фото Freepik
До речі, термін trick or treat вперше з'явився в газеті у 1921 році.
Цей вислів вважається своєрідною "погрозою" в ігровій формі. Адже якщо господар будинку відмовить маленьким гостям у солодощах, то він ризикує стати жертвою невинної дитячої витівки.
Що цікаво, історія цієї традиції сягає корінням у середньовічні обряди, коли бідні люди ходили від дверей до дверей і просили їжу в обмін на молитви за душі померлих, зазначає History.
Хто святкує Геловін?
- У США та Канаді Геловін став справжнім культурним феноменом. Тут святкування відбувається з найбільшим розмахом. Так, люди витрачають чималу кількість коштів на тематичні костюми, декор у вигляді "Ліхтаря Джека" з гарбуза та солодощі.
- Однак святкують Геловін не лише там. Його коріння глибоко шанують у Великій Британії та Ірландії, де досі проводять тематичні фестивалі. Втім, з часом свято поширилося і на інші континенти.
- Геловін також активно відзначають у країнах Європи, зокрема, у Франції та Німеччині.
- Ба більше, День усіх святих полюбляють святкувати в Азії, особливо в Японії та Південній Кореї, та навіть в Австралії і Новій Зеландії.