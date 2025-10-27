У цей момент заведено говорити лише одну популярну фразу. Про це детальніше – розповідає 24 Канал з посиланням на HuffPost.

Що кажуть на Геловін?

Традиція Геловіну "вимагати" солодощі відома як trick-or-treating в усьому світі. Головна фраза, яку на свято промовляють мільйони дітей по всьому світу – Trick or Treat.

У буквальному перекладі з англійської, це означає "Гостинець або Жарт". Однак в українській культурі закріпився більш моторошний, але зрозумілий варіант: "Солодощі або Смерть" чи "Гаманець або Життя".

Традиція "Солодощі або Смерть" / Фото Freepik

До речі, термін trick or treat вперше з'явився в газеті у 1921 році.

Цей вислів вважається своєрідною "погрозою" в ігровій формі. Адже якщо господар будинку відмовить маленьким гостям у солодощах, то він ризикує стати жертвою невинної дитячої витівки.

Що цікаво, історія цієї традиції сягає корінням у середньовічні обряди, коли бідні люди ходили від дверей до дверей і просили їжу в обмін на молитви за душі померлих, зазначає History.

Хто святкує Геловін?