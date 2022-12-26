Завершення Хануки 2022: значення та головні традиції єврейського свята

Ханука – це важливе єврейське свято, яке щороку у всьому світі. Цьогоріч воно розпочалося 18 грудня й завершується сьогодні увечері, коли зайде сонце. Про традиції та значення свята – читайте далі у матеріалі.

Свято Ханука розпочалося 18 грудня й тривало всього 8 днів. Воно символізує перемогу добра над злом й світла над темрявою nf вчить ніколи не впадати у відчай й довіряти Богу. Саме слово "Ханука" у перекладі з івриту означає "відданість", зазначає 24 канал.

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Історія свята Ханука

У 332 році до нашої ери місто Юдея добровільно перейшло під владу Олександра Македонського. Під час його правління ніхто не втручався в релігійне життя євреїв, однак все змінилося, коли після смерті царя, коли до влади у 175 році прийшов Антіох Єпіфан.

Він заборонив євреям вивчати й жити згідно з єврейськими законами. Врешті-решт загарбники вдерлися до Храму, спаплюжили його та принесли на жертовник свиню, зарізали її й внесли кров свині у Святеє святих (у найпотаємніше місце Єрусалимського храму).

Це стало останньою краплею в терпінні євреїв і вони розпочали повстання. Попри те, що не було великої армії та хорошого озброєння, цей народ зумів подужала армію Антіоха й вигнати її далеко за місто.

Після своєї перемоги євреї піднялися на Храмову гору, щоб очистити та освятити Храм. Для цього необхідно було використати ритуальне масло, але його залишилося тільки на один день. Проте відбулося "диво Хануки" – лампада, запалена в храмі, горіла всі вісім днів, і цього вистачило, щоб повністю освятити храм.

Завершення Хануки 2022 – значення та цікаві традиції свята / Фото Canva

Ханука – традиції та заборони

Протягом восьми днів свята заведено запалювати свічки, кожного дня додаючи по одній й читаючи відповідну молитву. Спеціально для запалення цих свічок беруть спеціальний свічник "ханукію". За традицією свічки встановлюють у свічник з правого боку на лівий, а запалюють з лівого на правий. Такий обряд обов'язковий для усіх. Ханукію ставлять на підвіконня для того, що таким чином її світло було помітне усім людям.

У дні Хануки юдеї веселяться й ставлять на стіл найсмачніші страви. Обов'язково подають страви із молока та сиру, а головною стравою свята – є смажені пончики, яких готуються на великій кількості олії. Також на столі можна побачити смажений хліб із часником та картопляні оладки латкес, які схожі на українські деруни.

Хоч період Хануки вважається святковим, однак дорослі продовжують ходити на роботу і займатися всіма повсякденними справами, а ось у дітей в цей тиждень канікули.

У дні Хануки не можна поститися та дотримуватися будь-яких обмежень у прийманні їжі. Жінкам не можна виконувати будь-яку домашню роботу, допоки горять свічки.

Масло та ґніт від ханукії не можна зберігати, їх потрібно спалити після закінчення свята. Також світло ханукальних свічок не можна використовувати для побутових речей, наприклад, для читання чи для роботи.