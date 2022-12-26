Праздник Ханука начался 18 декабря и длился всего 8 дней. Оно символизирует победу добра над злом и света над тьмой nf учит никогда не отчаиваться и доверять Богу. Само слово Ханука в переводе с иврита означает преданность, отмечает 24 канал.

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История праздника Ханука

В 332 году до нашей эры город Иудея добровольно перешел под власть Александра Македонского. Во время его правления никто не вмешивался в религиозную жизнь евреев, но все изменилось, когда после смерти царя, когда к власти в 175 году пришел Антиох Епифан.

Он запретил евреям изучать и жить по еврейским законам. В конце концов захватчики ворвались в Храм, осквернили его и принесли на жертвенник свинью, зарезали ее и внесли кровь свиньи в Святое святых (в самое сокровенное место Иерусалимского храма).

Это стало последней каплей в терпении евреев, и они начали восстание. Несмотря на то, что не было большой армии и хорошего вооружения, этот народ сумел осилить армию Антиоха и выгнать ее далеко за город.

После своей победы евреи поднялись на Храмовую гору, чтобы очистить и освятить Храм. Для этого необходимо было использовать ритуальное масло, но оно осталось только на один день. Однако произошло "чудо Хануки" - лампада, зажженная в храме, горела все восемь дней, и этого хватило, чтобы полностью освятить храм.

Завершение Хануки 2022 – значение и интересные традиции праздника / Фото Canva

Ханука – традиции и запреты

В течение восьми дней праздника принято зажигать свечи, каждый день добавляя по одной и читая ответную молитву. Специально для воспламенения этих свечей берут специальный подсвечник "ханукию". По традиции свечи устанавливают в подсвечник с правой стороны на левый, а зажигают с левой на правый. Такой обряд обязателен для всех. Ханукию ставят на подоконник для того, что таким образом ее свет был заметен всем людям.

В дни Хануки иудеи веселятся и ставят на стол вкуснейшие блюда. Обязательно подают блюда из молока и сыра, а главным блюдом праздника – жареные пончики, которых готовятся на большом количестве масла. Также на столе можно увидеть жареный хлеб с чесноком и картофельные оладьи латкес, похожие на украинские деруны.

Хотя период Хануки считается праздничным, однако взрослые продолжают ходить на работу и заниматься всеми повседневными делами, а вот у детей в эту неделю каникулы.

В дни Хануки нельзя поститься и соблюдать какие-либо ограничения в приеме пищи. Женщинам нельзя выполнять какую-либо домашнюю работу, пока горят свечи.

Масло и фитиль от ханукии нельзя хранить, их нужно сжечь после окончания праздника. Также свет ханукальных свечей нельзя использовать для бытовых вещей, например, для чтения или работы.