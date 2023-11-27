Куди поставити грошове дерево, щоб воно зацвіло

Грошове дерево зручно тримати вдома, адже воно досить просте у догляді. Рослина адаптується до різних умов і не потребує щоденного поливу.

Крім того, кажуть, що грошове дерево приносить достаток та успіх у дім, а також вважається символом процвітання. Хоча воно й невибагливе у догляді, для хорошого цвітіння важливо тримати рослину у правильному місці.

До речі Квітка гарно цвістиме: ідеальні місця для орхідеї у будинку

Сонячне світло

Грошове дерево варто розмістити біля сонячного вікна, яке виходить на схід, захід або південь. Адже воно любить яскраве непряме світло. Важливо стежити за тим, щоб сонячні промені не обпекли листя.

Вода

Поливати грошове дерево варто доти, доки вода не витече з горщика. Робити це потрібно приблизно раз у два тижні. Так ґрунт встигне висохнути. Для того, щоб дізнатися, чи потрібна рослині вода, ткніть пальцем у землю. Якщо вона волога, то полити дерево необхідно через декілька днів.

Температура і вологість

Найкраще тримати грошове дерево там, де тепло. Також корисно поставити до нього у кімнату зволожувач повітря або інші кімнатні рослини.