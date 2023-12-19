Ось чому не можна тримати грошове дерево вдома: відповідь вас здивує

Згідно з феншуєм, грошове дерево потрібно тримати вдома для достатку. Тому багато людей прикрашають ним свої кімнати. Однак деякі експерти кажуть, що цю рослину купувати до хати не варто.

Зазвичай такої поради дотримують люди, які вірять у народні забобони. Хтось же навпаки уникає прикмет, тому із задоволенням вирощує вдома грошове дерево.

Про що йдеться Полийте цим грошове дерево, й пишне цвітіння забезпечено

Грошове дерево: народні повір'я

Народні повір'я стверджують, що грошове дерево потребує спілкування, а особливо у середу. Йому варто розповідати про свої бажання, доходи та витрати. Так рослина заощадить ваші кошти та допоможе втілити мрії в реальність.

Однак якщо ви помітите, що з грошового дерева почало опадати листя, то варто готуватися до поганого. Річ у тім, що такий знак повідомляє, що у будинок пробралася негативна енергетика. Тому господарі можуть зіткнутися з фінансовими проблеми. Не накликати біду може допомогти зміна місця розташування дерева.

Грошове дерево вдома / Фото "Мова квітів"

Будьте готові до того, що рослину постійно потрібно пересаджувати у більший горщик. Інакше вона зів'яне і забере з собою ваші гроші. Найкраще тримати грошове дерево у місткості червоного кольору, щоб привернути щастя.

Фахівці не рекомендують купувати грошове дерево у магазині, бо тоді воно не принесе хороший прибуток. Варто придбати пагін у людини, в якої все прекрасно з фінансами. Потрібно заплатити символічну суму грошей і почати вирощувати рослину.

Чому не можна приносити грошове дерево додому

Річ у тім, що у листках грошового дерева міститься миш'як. Є люди, які люблять додавати цю рослину у їжу. Це може призвести до отруєння, діареї та алергії. Крім того, інколи уповільнюється серцебиття та відбувається втрата свідомості.

Експерти кажуть, що у грошовому дереві не міститься багато отрути. Однак вона все одно особливо небезпечна для дітей та домашніх тварин. Це основні причини, чому не варто тримати цю рослину вдома.