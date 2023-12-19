Зазвичай такої поради дотримують люди, які вірять у народні забобони. Хтось же навпаки уникає прикмет, тому із задоволенням вирощує вдома грошове дерево.

Про що йдеться Полийте цим грошове дерево, й пишне цвітіння забезпечено

Грошове дерево: народні повір'я

Народні повір'я стверджують, що грошове дерево потребує спілкування, а особливо у середу. Йому варто розповідати про свої бажання, доходи та витрати. Так рослина заощадить ваші кошти та допоможе втілити мрії в реальність.

Однак якщо ви помітите, що з грошового дерева почало опадати листя, то варто готуватися до поганого. Річ у тім, що такий знак повідомляє, що у будинок пробралася негативна енергетика. Тому господарі можуть зіткнутися з фінансовими проблеми. Не накликати біду може допомогти зміна місця розташування дерева.

Грошове дерево вдома / Фото "Мова квітів"

Будьте готові до того, що рослину постійно потрібно пересаджувати у більший горщик. Інакше вона зів'яне і забере з собою ваші гроші. Найкраще тримати грошове дерево у місткості червоного кольору, щоб привернути щастя.

Фахівці не рекомендують купувати грошове дерево у магазині, бо тоді воно не принесе хороший прибуток. Варто придбати пагін у людини, в якої все прекрасно з фінансами. Потрібно заплатити символічну суму грошей і почати вирощувати рослину.

Чому не можна приносити грошове дерево додому

Річ у тім, що у листках грошового дерева міститься миш'як. Є люди, які люблять додавати цю рослину у їжу. Це може призвести до отруєння, діареї та алергії. Крім того, інколи уповільнюється серцебиття та відбувається втрата свідомості.

Експерти кажуть, що у грошовому дереві не міститься багато отрути. Однак вона все одно особливо небезпечна для дітей та домашніх тварин. Це основні причини, чому не варто тримати цю рослину вдома.