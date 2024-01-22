Ці важливі поради допоможуть врятувати грошове дерево, якщо воно почало осипатися

Люди, які вірять у народні прикмети, часто купують додому грошове дерево. Адже вважається, що воно притягує достаток та допомагає розв'язати фінансові проблеми.

Хоч товстянка й непримхлива у догляді, труднощі все одно можуть виникати. Наприклад, деякі люди помічають, що рослина починає осипатися. Через що виникає така неприємність та як з нею боротися, читайте у матеріалі.

До речі Цей простий розчин забезпечить грошовому дереву пишне цвітіння: використовуйте його у січні

Неправильний полив

Якщо додати забагато або замало води, то листя грошового дерева може пожовтіти, а згодом відпасти. Важливо вчасно помітити проблему та почати її вирішувати. Адже через надлишок вологи гниють корені. Тоді допомогти рослині майже неможливо.

Якщо товстянка ще не скинула все листя, то її потрібно рятувати. Проте надалі уважніше слідкуйте за режимом поливу.

Якщо ви перезволожили землю, то обов'язково пересадіть грошове дерево. Перед тим позбудьтеся всього гнилого коріння.

Якщо побачите, що земля занадто суха, то терміново додайте воду.

Неправильний горщик або місце

Грошове дерево найкраще тримати у великому, проте неглибокому горщику. Адже рослина має досить об'ємне коріння, яке потребує багато місця. Через маленьку місткість, у товстянки починається дефіцит поживних речовин, який згодом призводить до опадання листя. Також важливо поставити грошове дерево у місце, куди не потрапляє багато сонячних променів.

Неправильна температура повітря

Грошове дерево не любить, коли його різко переносять з холодного місця у тепле, або навпаки. Наприклад, восени люди звикли більше опалювати будинок. Така неочікувана зміна температури повітря негативно впливає на товстянку. Крім того, не потрібно виносити рослину на холодний балкон.

Якщо не хочете, щоб грошове дерево почало скидати листя, то слідкуйте за температурою повітря у приміщенні. Також варто якнайменше турбувати рослину взимку, адже тоді вона перебуває у стані спокою.

Як правильно доглядати за товстянкою / Фото Depositphotos

Надлишок поживних речовин

Деякі власники грошового дерева не шкодують для нього підживи. Однак важливо дотримуватися певних правил. Надлишок мінеральних добрив може спричинити пожовтіння листя та гниття ґрунту. Корисним для товстянки є деревне вугілля.

Хвороби та шкідники

Неправильний догляд за грошовим деревом може призвести до захворювань. Зокрема, зміна кольору листя та плями – це ознаки сріблястого нальоту, кореневої або стовбурної гнилі. Також товстянка може осипатися через шкідників. Серед них: кореневий та борошнистий червець, щитівка, павутинний кліщ.

Якщо з'явився сріблястий наліт, то додавайте у землю менше води.

Якщо ж почалася коренева або стовбурна гниль, то пошкоджені ділянки слід терміново видалити.

Промийте кореневу систему теплою водою та обробіть спеціальним препаратом, якщо побачили кореневого або борошнистого червця.

При павутинному кліщі необхідно позбутися всього зараженого листя.

Для того, щоб вилікувати щитівку, потрібно приготувати мильний розчин.

Як доглядати за грошовим деревом, щоб воно не скидало листя