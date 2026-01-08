Про це розповідає 24 Канал з посиланням на відео священника Православної Церкви України Олексія Філюка. Він дав чітку відповідь на запитання, чи можна християнам користуватися послугами ворожок, навіть якщо це відбувається у розважальному форматі в інтернеті.

Чи гріх звертатися до гадалок з тіктоку?

За словами священника ПЦУ Олексія Філюка, будь-яка взаємодія з віщунами, незалежно від формату, є неприпустимою для вірянина.

Ні до якої гадалки не звертайтесь, бо це тяжкий гріх. Слово Боже забороняє звертатись до ворожок, віщунів, до тих, хто викликає духів,

– наголосив отець Олексій.

Він підкреслив, що Біблія містить пряму заборону на окультні практики, і жодні сучасні тренди не можуть змінити це духовне правило.

Окрему увагу священник звернув на наслідки таких звернень. За його словами, навіть якщо послуга в TikTok здається безневинною розвагою або коштує невеликих грошей, справжня розплата відбувається на іншому рівні.

Ціна тих послуг не в гривнях – у духовному плані вона може бути страшна. Душу продасте Дияволу,

– попередив Філюк.

Священник підсумував, що християни у жодному разі не повинні шукати допомоги чи відповідей на майбутнє у ворожок та віщунів, адже це віддаляє людину від Бога.

Чи можна християнам ворожити?