Про це розповідає 24 Канал з посиланням на відео священника Православної Церкви України Олексія Філюка. Він дав чітку відповідь на запитання, чи можна християнам користуватися послугами ворожок, навіть якщо це відбувається у розважальному форматі в інтернеті.
Чи гріх звертатися до гадалок з тіктоку?
За словами священника ПЦУ Олексія Філюка, будь-яка взаємодія з віщунами, незалежно від формату, є неприпустимою для вірянина.
Ні до якої гадалки не звертайтесь, бо це тяжкий гріх. Слово Боже забороняє звертатись до ворожок, віщунів, до тих, хто викликає духів,
– наголосив отець Олексій.
Він підкреслив, що Біблія містить пряму заборону на окультні практики, і жодні сучасні тренди не можуть змінити це духовне правило.
Окрему увагу священник звернув на наслідки таких звернень. За його словами, навіть якщо послуга в TikTok здається безневинною розвагою або коштує невеликих грошей, справжня розплата відбувається на іншому рівні.
Ціна тих послуг не в гривнях – у духовному плані вона може бути страшна. Душу продасте Дияволу,
– попередив Філюк.
Священник підсумував, що християни у жодному разі не повинні шукати допомоги чи відповідей на майбутнє у ворожок та віщунів, адже це віддаляє людину від Бога.
Чи можна християнам ворожити?
- У Православній Церкві України наголошують, що захоплення езотерикою, картами таро та ворожіннями суперечить християнській вірі.
- За словами священників, такі практики є інструментом Диявола для поневолення людської волі. Наперед визначеної долі не існує – Господь створив людину вільною, тож майбутнє залежить виключно від наших вчинків.
- Звернення до ворожок у ПЦУ називають виявом слабкої віри та спробою перекласти відповідальність за своє життя на сторонні сили. Справжній християнин має долати труднощі лише з Божою допомогою.