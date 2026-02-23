Однак справжній відпочинок стосується не стільки тіла, скільки нашої психіки та емоцій. Про це детальніше розповів священник Римо-Католицької Церкви Олександр Могильний для видання CREDO.

Чи гріх відпочивати, дивлячись серіали або гортаючи соцмережі?

За словами отця Олександра, кожна людина унікальна і самостійно підсвідомо відчуває, що саме допоможе їй ефективно "перезавантажитися". Вірянам не слід вважати, що світ жорстко ділиться на "духовний" і "світський". Якщо ви відновлюєте свій ресурс, дивлячись кіно, вишиваючи чи читаючи книжку, то робите корисну справу, адже дбаєте про власне здоров'я.

Коли людина годинами безцільно читає новини в інтернеті або "ковтає" сезон за сезоном, її виснажена психіка намагається втекти від реальності або розблокувати заморожені почуття. Мистецтво кіно допомагає безпечно пережити ті емоції, на які в реальному житті вже просто не залишилося сил.

Чи гріх відпочивати, гортаючи стрічку в соцмережах / Фото Freepik

Справжній гріх лінощів полягає у втраті сенсу життя, коли людина не бажає нічого робити навіть для самої себе. Натомість багатогодинний пасивний відпочинок перед екраном – часто крик організму про допомогу. Здорова і повна сил людина може не розуміти цього стану, роздаючи поради в стилі "просто встань, прогуляйся і займися ділом". Однак для того, хто перебуває в емоційній ямі, такі поради не працюють.

Тому замість того, щоб картати себе чи близьких за лінь, варто проявити милосердя і спробувати зрозуміти, яка саме життєва ситуація призвела до такого тотального виснаження.

Що каже Біблія про лінощі?