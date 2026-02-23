Однак справжній відпочинок стосується не стільки тіла, скільки нашої психіки та емоцій. Про це детальніше розповів священник Римо-Католицької Церкви Олександр Могильний для видання CREDO.
Чи гріх відпочивати, дивлячись серіали або гортаючи соцмережі?
За словами отця Олександра, кожна людина унікальна і самостійно підсвідомо відчуває, що саме допоможе їй ефективно "перезавантажитися". Вірянам не слід вважати, що світ жорстко ділиться на "духовний" і "світський". Якщо ви відновлюєте свій ресурс, дивлячись кіно, вишиваючи чи читаючи книжку, то робите корисну справу, адже дбаєте про власне здоров'я.
Коли людина годинами безцільно читає новини в інтернеті або "ковтає" сезон за сезоном, її виснажена психіка намагається втекти від реальності або розблокувати заморожені почуття. Мистецтво кіно допомагає безпечно пережити ті емоції, на які в реальному житті вже просто не залишилося сил.
Чи гріх відпочивати, гортаючи стрічку в соцмережах / Фото Freepik
Справжній гріх лінощів полягає у втраті сенсу життя, коли людина не бажає нічого робити навіть для самої себе. Натомість багатогодинний пасивний відпочинок перед екраном – часто крик організму про допомогу. Здорова і повна сил людина може не розуміти цього стану, роздаючи поради в стилі "просто встань, прогуляйся і займися ділом". Однак для того, хто перебуває в емоційній ямі, такі поради не працюють.
Тому замість того, щоб картати себе чи близьких за лінь, варто проявити милосердя і спробувати зрозуміти, яка саме життєва ситуація призвела до такого тотального виснаження.
Що каже Біблія про лінощі?
- У Святому Письмі лінь постійно протиставляється працелюбності та мудрості. Біблія описує лінощі як деструктивну звичку, яка поступово краде в людини її Богом даний потенціал, призводить до бідності та заважає повноцінно жити і допомагати іншим.
- У Новому Завіті апостол Павло доволі категорично висловлюється щодо свідомого небажання працювати. Його відома настанова про те, що хто не хоче працювати, той нехай і не їсть, була спрямована не на жорстокість до нужденних, а на заклик до особистої відповідальності.
- Водночас важливо розуміти, що Біблія проводить дуже чітку межу між лінню та життєво необхідним відпочинком. Бог відпочивав на сьомий день після створення світу і прямо заповідав це робити людям.
- Тому Святе Письмо засуджує лише свідоме марнування життя, але абсолютно захищає право людини на спокій після праці.