Судова тяганина між експодружжям Джонні Деппом та Ембер Герд триває, а в пресі з'являються нові подробиці стосунків акторки не лише з колишнім чоловіком, а й з винахідником Ілоном Маском. Після зрад дружини голлівудський актор погрожував відрізати геніталії засновнику SpaceX, проте той запропонував з'ясовувати конфлікти на ринзі.

Розлучення Джонні Деппа та Ембер Герд вже понад три роки залишається одним з найгучніших розривів у шоу-бізнесі. Під час судових засідань фігурують імена й інших зірок – актора Джеймса Франко та моделі Кари Делевінь, проте найбільше дісталося 49-річному засновнику компанії SpaceX Ілону Маску. Актор переконаний, що його колишня дружина зраджувала йому з винахідником вже за місяць після одруження.

У пориві злості Джонні Депп погрожував коханцю Ембер Герд. Як інформує видання The Mirror, Ілон Маск публічно відповів актору та вкотре запевнив, що його стосунки з ексдружиною голлівудської зірки розпочалися після скандального розриву пари.

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Під час одного з засідань у суді зачитали переписку Джонні Деппа з другом букером Крістіаном Каріно. У повідомленні актор зазначив, що готовий відрізати геніталії Ілону Маску через роман з його дружиною, аби показати зворотний бік речей. Після того, як мільярдер дізнався про погрози Деппа, в одному з інтерв'ю він дав різку відповідь.

Якщо Джонні захоче битися на рингу, просто дайте мені знати,

– лаконічно відреагував Ілон Маск.

Засновник компанії SpaceX також наголосив, що всі звинувачення Джонні Деппа – наклеп, адже його роман з Ембер Герд зав'язався після розлучення подружжя. Секс втрьох, учасницею якого була й Кара Делевінь, Ілон Маск також вперто заперечує: "У мене точно не було роману з Ембер, поки вона була одружена з Джонні".



Ембер Герд та Ілон Маск / Twitter / @amberheard