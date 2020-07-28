Судебная тяжба между экс-супругами, Джонни Деппом и Эмбер Херд, продолжается, а в прессе появляются новые подробности отношений актрисы не только с бывшим мужем, но и с изобретателем Илоном Маском. После измен жены голливудский актер угрожал отрезать гениталии основателю SpaceX, однако тот предложил выяснять конфликты на ринге.

Развод Джонни Деппа и Эмбер Херд уже больше трех лет остается одним из самых громких разрывов в шоу-бизнесе. Во время судебных заседаний фигурируют имена и других звезд – актера Джеймса Франко и модели Кары Делевинь, однако больше всего досталось 49-летнему основателю компании SpaceX Илону Маску. Актер убежден, что его бывшая жена изменяла ему с изобретателем уже через месяц после бракосочетания.

В порыве злости Джонни Депп угрожал любовнику Эмбер Херд. Как информирует издание The Mirror, Илон Маск публично ответил актеру и в очередной раз заверил, что его отношения с бывшей женой голливудской звезды начались после скандального разрыва пары.

К теме Роман Эмбер Херд и Илона Маска: изобретатель имел собственный ключ от пентхауса Джонни Деппа

Во время одного из заседаний в суде зачитали переписку Джонни Деппа с другом, букером Кристианом Карино. В сообщении актер отметил, что готов отрезать гениталии Илону Маску за роман с его женой, чтобы показать обратную сторону вещей. После того, как миллиардер узнал об угрозах Деппа, в одном из интервью он дал резкий овтет.

Если Джонни захочет драться на ринге, просто дайте мне знать,

– лаконично отреагировал Илон Маск.

Основатель компании SpaceX также подчеркнул, что все обвинения Джонни Деппа – клевета, так как его роман с Эмбер Херд завязался после развода супругов. Секс втроем, участницей которого была и Кара Делевинь, Илон Маск тоже упорно отрицает: "У меня точно не было романа с Эмбер, пока она была замужем за Джонни".



Эмбер Херд и Илон Маск / Twitter / @amberheard