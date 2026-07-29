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Що означає, коли горить обличчя чи палають вуха

Народні прикмети кажуть, що гарячі вуха найчастіше сигналізують про активні плітки. Якщо палає ліве вухо, то вас, ймовірно, критикують або обговорюють. Праве ж вухо палає до приємних слів – у цей момент вас хтось хвалить, дякує або згадує з теплом і повагою. Коли ж жар охоплює обидва вуха одразу, це свідчить про те, що якась людина дуже наполегливо шукає з вами зустрічі або хоче повідомити важливу новину.

Водночас червоні щоки чи обличчя забобони трактують по-іншому. Наші пращури вірили, що щоки горять від чужих емоцій, спрямованих у ваш бік. Щоб дізнатися, з якими думками вас згадують, у давнину прикладали до щоки срібний перстень або ложку. Якщо на шкірі залишався темний слід, це вказувало на заздрість чи погані наміри, а от світла смуга обіцяла добрі думки та щирі симпатії. Жар на щоках також нерідко пов'язували з таємним залицяльником, який соромиться зізнатися у своїх почуттях.

Важливо зазначити, що жодних наукових підтверджень існування таких зв'язків між чужими думками та реакцією тіла наразі немає. Раптовий жар на шкірі виникає виключно через природні процеси в організмі людини, наприклад, через судинні реакції, різку зміну температури довкілля чи звичайні емоції. Тому ставитися до давніх повір'їв можна з легкою іронією, адже кожен самостійно вирішує, чи вірити в народні прикмети, чи сприймати їх як цікаву частину нашої культури.

Горить обличчя – що це означає / Фото Magnific

Свербіж у долонях може також багато розповісти про наміри людей навколо вас.