Водночас у народі навіть створили чіткий розподіл між лівою та правою руками. Мовляв, одна долоня пророкує гроші, а друга – зовсім інше, пише 24 Канал.

До чого свербить права чи ліва рука

За давніми прикметами, ліва долоня відповідає саме за гроші, причому переважно за їхній приплив. Люди вірять, що свербіж у цій руці обіцяє несподівану премію, виграш у лотерею або повернення давнього боргу. Щоб прикмета точно спрацювала, народна мудрість радить стиснути руку в кулак, покласти її в кишеню або стиснути в долоні купюру.

Натомість права долоня традиційно пов'язана з потиском рук, а отже – з діловими зустрічами, приємними знайомствами або візитом давніх друзів. Інколи їй теж приписують грошовий підтекст, але вже у контексті витрат чи віддачі боргів.

Чи правда, що руки сверблять до грошей або зустрічей / Фото Magnific

Попри популярність подібних повір'їв, важливо пам'ятати, що немає жодного наукового підтвердження зв'язку між свербежем шкіри та майбутніми фінансовими надходженнями чи майбутніми знайомствами. Зазвичай шкірний дискомфорт викликають цілком реальні фізіологічні причини. Зокрема, алергічна реакція на мило чи крем, сухість шкіри, контактний дерматит, стрес або навіть банальний укус комахи.

Тож вірити в народні прикмети чи шукати в усьому медичне пояснення – особистий вибір кожного. Втім, про здоров'я власних рук варто дбати в першу чергу.

Раніше ми писали, чому не можна міряти чужу каблучку.