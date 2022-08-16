Не у всіх родинах панує ідилія, зазначає 24 канал. Часто у подружжя виникають конфлікти на тлі непорозумінь з батьками дружини. За словами астролога, найгіршими зятями є Раки, Терези та Водолії.

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Раки

Часто Раки є ввічливими з тестем та тещею, однак люблять їм збрехати та не завжди хочуть втаємничувати в сімейні питання. Окрім того, Раки люблять заводити роман на стороні, тож скандали між батьками з дружиною бувають дуже часто.

Терези

Терези мають дуже імпульсивний характер, тому не будуть потурати своїй тещі з тестем. Вони навіть можуть різко відповісти та образити їх, після чого навіть не намагаються попросити вибачення.

Водолії

Водолії постійно тягнуть за собою багато проблем, які стосуються не лише роботи, але й особистого життя. Вони можуть влізти у борги, зрадити дружині та вляпатися у великі проблеми. Нерідко виручають своїх зятів саме теща з тестем.