Не во всех семьях царит идиллия, отмечает 24 канал. Часто у супругов возникают конфликты на фоне недоразумений с родителями жены. По словам астролога, худшими зятями являются Раки, Весы и Водолеи.

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Раки

Часто Раки вежливы с тестем и тещей, однако любят им соврать и не всегда хотят посещать семейные вопросы. Кроме того, Раки любят заводить роман на стороне, так что скандалы между родителями с женой бывают очень часто.

Весы

Весы имеют очень импульсивный характер, поэтому не будут потакать своей теще с тестем. Они даже могут резко ответить и оскорбить их, после чего даже не пытаются извиниться.

Водолеи

Водолеи постоянно влекут много проблем, касающихся не только работы, но и личной жизни. Они могут влезть в долги, изменить жене и вляпаться в большие проблемы. Нередко выручают своих зятей именно теща с тестем.