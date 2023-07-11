Закохуються у своїх колег: 2 знаки зодіаку, в яких можливий службовий роман

Зазвичай досить-таки значну частину свого життя люди проводять на роботі. Тож трапляється так, що професійні стосунки між колегами переростають у романтичні.

Астрологи назвали два знаки, в яких ймовірний службовий роман. Про це пише 24 Канал.

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Тельці

Народжені під сузір'ям Тельця працьовиті, надійні та прекрасно проявляють себе в командній роботі. Втім, як справжні романтики, вони нерідко закохуються в тих, кого зустрічають на своєму шляху. Звичайно ж, колеги – не виняток.

Гороскоп для Тельців

Близнюки

Представники цього знаку багато часу проводять на роботі, тож, ймовірно, саме там знайдуть кохання. Близнюки дуже балакучі. Цікаво, що вони швидко закохуються в тих, чий розум і мудрість відповідає їхньому та будуть доповнювати його. Ці знаки не бачать нічого поганого у флірті та стосунках на роботі.

Гороскоп для Близнюків