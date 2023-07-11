Астрологи назвали два знака, в которых вероятный служебный роман. Об этом пишет 24 Канал.

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Тельцы

Родившиеся под созвездием Тельца трудолюбивые, надежные и прекрасно проявляют себя в командной работе. Впрочем, как настоящие романтики, они нередко влюбляются в тех, кого встречают на своем пути. Конечно же, коллеги – не исключение.

Гороскоп для Тельцов

Близнецы

Представители этого знака много времени проводят на работе, поэтому, вероятно, именно там обретут любовь. Близнецы очень болтливы. Интересно, что они быстро влюбляются в тех, чей ум и мудрость соответствуют их и будут дополнять его. Эти знаки не видят ничего плохого во флирте и отношениях на работе.

Гороскоп для Близнецов