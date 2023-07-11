Астрологи розповіли, які знаки зодіаку мають найкращу сумісність з Левами, пише 24 Канал. У трійці лідерів Близнюки, Стрільці та Овни.

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Близнюки

На першому місці Близнюки. Річ у тім, що представників цих знаків об'єднує багато спільного, зокрема, позитивні погляди на життя. Вони мають вроджене розуміння один одного, що допомагає швидко налагоджувати міцні зв'язки. Разом з Близнюками Леви добре проводять час та насолоджуються спільними пригодами.

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Стрілець

Стрільці також обожнюють бути в центрі уваги. Окрім того, вони завжди шукають, чим зайнятися. Леви люблять досліджувати щось нове та отримувати задоволення. Тож це ідеальне поєднання для довготривалих стосунків.

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Овен

У Лева та Овна єдина стихія – вогонь, що робить їх справді сильною парою. Вони пристрасні та можуть чудово проводити час разом. Крім того, мають взаєморозуміння та повагу один до одного, що дозволяє їм створити міцний зв'язок.

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