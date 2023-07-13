Будуть на сьомому небі від щастя: 3 знаки зодіаку до кінця тижня отримають приємну звістку

Уже до кінця цього тижня кілька знаків зодіаку отримають дуже приємну звістку. Тож, можливо, доля усміхнеться саме вам.

Астрологи зазначають, що вже найближчими днями на Водоліїв, Козорогів та Раків чекає дещо досить-таки приємне, пише 24 Канал.

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Водолій

Керівник справді цінує вашу роботу. Тож уже цього тижня ви несподівано можете отримати винагороду за свої старання.

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Козоріг

Козороги, цього тижня ви нарешті отримаєте те, про що так давно мріяли. Вам погодять довгоочікувану відпустку.

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Рак

Уже незабаром ваша кохана людина повідомить важливу новину. Ймовірно, ви будете на сьомому небі від щастя.

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