Представники пристрасних знаків зодіаку притягують до себе, немов магніт. Зазвичай це Близнюки, Діви та Козероги, пише 24 Канал.
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Близнюки
Представники цього знака зодіаку з народження володіють особливою харизмою. Вони вважаються хорошими коханцями та вміють дивувати свою другу половинку.
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Діва
Діви мають здатність розтопити будь-яке серце. Вони знають, як заводити нові знайомства та взаємини, можуть швидко знайти спільну мову з усіма. Їхня сексуальність приваблює протилежну стать.
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Козеріг
Представники цього знака зодіаку пристрасні та впевнені у собі. Вони часто перебувають у центрі уваги та насолоджуються цим.
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