Ще ті щасливчики: 4 знаки зодіаку, які завжди виходять сухими з води
Декотрим знакам зодіаку щастить значно частіше, ніж іншим. Вони вміють вийти сухими з води та не втрапити у проблеми.
Ці чотири знаки зодіаку немов мають за спиною ангелів-охоронців: так їм завжди щастить. Близнюки, Діви, Терези й Скорпіони – це стосується вас, пише 24 Канал.
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Близнюки
Представникам цього знака зодіаку часто доводиться стикатися з випробуваннями, але їхнє вміння адаптовуватися – завжди рятує. Близнюки мають внутрішню силу та витривалість.
Гороскоп для Близнюків
Діва
Представники цього знака вміють зберігати спокій у критичних ситуаціях. Вони не губляться, а концентруються, завдяки чому виходять з труднощів з успіхом.
Гороскоп для Дів
Терези
Терези дуже організовані. У непростих ситуаціях вони вміють проявити хитрість і кмітливість. Навіть якщо відповідальність на їхніх плечах – ці знаки з умінням уникають всіх наслідків.
Гороскоп для Терезів
Козеріг
Головна сила Козерогів у тому, що вони вміють прораховувати події на кілька ходів уперед. Вони знають, як визначити людей, яким не можна довіряти.
Гороскоп для Козерогів