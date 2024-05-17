Стрілець, ви справжній щасливчик. Інші зможуть хіба позаздрити вашим емоціям і приємним перипетіям вихідного дня, пише LifeStyle 24.

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Стрілець

18 травня варто відкинути від себе всі негативні думки та наявні проблеми. Цей день стане одним із незабутніх у житті. Варто лиш розставити пріоритет: провести час відповідно до власного побажання чи погодитись на незвичну пропозицію, яка надійде із близького оточення.

Який би вибір не зробили, він не матиме ноток негативного настрою чи докорів сумління у правильності прийняття рішення. Відпочиньте та наберіться нових сил для початку робочого тижня.



Гороскоп для Стрільців / Колаж LifeStyle 24