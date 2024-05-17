Близнюки, Діва та Риби, вам доведеться влітку боротись з меланхолією та депресією, пише LifeStyle 24.
До теми 4 знаки зодіаку, в яких цими вихідними здійсниться мрія
Близнюки
Не засмучуйтесь прогнозу раніше часу, адже все у ваших руках. Попри можливий депресивний настрій, промені гарних подій обов'язково появляться серед темних і чорних хмар.
Гороскоп для Близнюків
Діва
Більшу частину найтеплішої пори року доведеться провести у затяжній депресії. Щоб хоч якось покращити свій стан, не відмовляйтесь від авантюрних пропозицій друзів.
Гороскоп для Діви
Риби
Зірки не прогнозують максимальних щастя та радості в літній період. Ваше внутрішнє бажання буде загорнутись у ковдру та сидіти перед телевізором, дивлячись сумні фільми. Запасіться попкорном і носовими хустинками.
Гороскоп для Риб