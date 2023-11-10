Раки, ви будете на сьомому небі від щастя. Фортуна супроводжуватиме у всьому, пише 24 Канал.

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У вас неочікувано відкриються нові горизонти щодо роботи. Зарплата може значно зрости.

До речі, цей день також вдалий для початку власної справи. Не бійтеся ризикувати та починати щось поки нове для себе.

За що б не взялися, все вийде ідеально. Тож не сидіть склавши руки, а мерщій починайте втілювати ідеї в реальність. Зірки пророкують вам успіх.

Окрім того, дещо дуже приємне чекає вас в особистому житті. Субота буде сповнена любові.

Насолодіться цим днем, однак, не проводьте його в ліжку. Зробіть те, про що давно мріяли.

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