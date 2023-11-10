Раки, вы будете на седьмом небе от счастья. Фортуна будет сопровождать во всем, пишет 24 Канал.
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Рак
У вас неожиданно откроются новые горизонты для работы. Зарплата может значительно возрасти.
Кстати, этот день тоже удачен для начала собственного дела. Не бойтесь рисковать и начинать что-то новое для себя.
За что бы ни взялись, все получится идеально. Поэтому не сидите сложа руки, а скорее начинайте воплощать идеи в реальность. Звезды прочат вам успех.
Кроме того, кое-что очень приятное ждет вас в личной жизни. Суббота будет наполненная любви.
Наслаждайтесь этим днем, однако, не проводите его в постели. Сделайте то, о чем давно мечтали.
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Гороскоп для Раков