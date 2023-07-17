Скорпіонам та Овнам давно пора наважитися на кардинальні зміни у своєму житті. Астрологи радять розпочати все з нового аркуша, пише 24 Канал.

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Овен

Останнім часом Овни мають відчуття, немов ходять по колу. У їхньому житті вже давно не відбувалося проривів та цікавих подій. Це точно сигнал до того, що варто щось змінювати.

Вирішіть усі важливі питання перед тим, як ваша доля повернеться. До кінця ваших змін ви немов переродитеся.

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Скорпіон

У житті Скорпіонів останнім часом надто багато рутини та випробувань. Особисте життя також може не радувати через конфлікти та непорозуміння.

Ризик до кардинальних змін та розвитку повинен себе виправдати. Ви вирветеся вперед та продемонструєте успіх.

Гороскоп для Скорпіонів