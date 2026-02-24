Тельці та Близнюки, доля підкине можливості на роботі, якими варто скористатися, розповідає People.

Телець

Гороскоп для Тельців

Астрологи прогнозують особливо активне завершення лютого. Зорі готові допомогти Тельцям зі зміною роботи, але не варто розраховувати на швидкий успіх.

Зрештою пошук роботи варто почати вже цього тижня. Крім того, зорі рекомендують звернути увагу на своє оточення. Саме звідти може прийти несподівана пропозиція з чудовими умовами.

Близнюки

Гороскоп для Близнюків

Близнюки відчують неабияку енергію, яка спонукатиме рухатися вперед. Зорі підказують, що ви вже готові до нових викликів. Але свій шлях можна продовжити і на теперішній роботі, де цілком можливе підвищення. Зараз вдалий момент, аби показати свої вміння. Ініціативність допоможе отримати бажане.

