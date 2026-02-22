Риби та Близнюки, незабаром ви побачите, як все навколо почне швидко налагоджуватися, розповідає Chatelaine.

Риби

Гороскоп для Риб

Зимовий період добряче потріпав нерви Рибам. Здавалося, що цим невдачам не буде кінця. Але навіть найтемніша смуга колись завершується. Цього тижня зорі рекомендують вам сповільнитися. Настав момент відпустити звички, які вже не роблять вас щасливими. Спробуйте щось нове: записатися на гурток, піти в тренажерний зал або ж зайнятися будь-яким видом спортом, який вам до вподоби.

Близнюки

Гороскоп для Близнюків

Близнюки були особливо заклопотані в зимовий період. Темп був настільки швидкий, що внутрішня батарейка зараз на особливо низькому заряді. Це впливає як на роботу, так і на особисте життя.

Зорі закликають Близнюків принаймні цього тижня призупинитися. Відкладіть плани, сповільніться на роботі та налагодьте сон. Чим краще подбаєте про себе зараз – тим швидше повернетеся в добру форму.