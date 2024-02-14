Астрологи кажуть, що йдеться про Риб та Терезів. До чого їм варто готуватися найближчим часом, розповість LifeStyle 24 у своєму гороскопі.

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Терези

Терези відчувають, що наближається дуже складний період. Адже невеличкі проблеми почалися вже. Поки вони не сильно турбують, однак астрологи кажуть, що наступного тижня, на жаль, життя готує потужні випробування. Вам ніяк не обійтися без підтримки рідних та друзів, тому тримайтеся разом. Набирайтеся сил та терпіння.

Гороскоп для Терезів

Риби

На Риб серйозні проблеми чекають вже цього тижня. Вони будуть пов'язані з особистим життям, тому сильно вдарять по вашому ментальному здоров'ю. Намагайтеся не панікувати та не спалювати мости. Вам потрібно максимально зібратися, щоб гідно зустріти та подолати всі труднощі. Тримайтеся. Весною все обов'язково налагодиться.

Гороскоп для Риб