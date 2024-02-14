Астрологи говорят, что речь идет о Рыбах и Весах. К чему им стоит готовиться в ближайшее время, расскажет LifeStyle 24 в своем гороскопе.

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Весы

Весы чувствуют, что приближается очень сложный период. Ведь небольшие проблемы начались уже. Пока они не сильно беспокоят, однако астрологи говорят, что на следующей неделе жизнь, к сожалению, готовит мощные испытания. Вам никак не обойтись без поддержки родных и друзей, поэтому держитесь вместе. Набирайтесь сил и терпения.

Гороскоп для Весов

Рыбы

Рыб серьезные проблемы ждут уже на этой неделе. Они будут связаны с личной жизнью, поэтому сильно ударят по вашему ментальному здоровью. Старайтесь не паниковать и не сжигать мосты. Вам нужно максимально собраться, чтобы достойно встретить и преодолеть все трудности. Держитесь. Весной все обязательно наладится.

Гороскоп для Рыб