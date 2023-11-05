Будуть на сьомому небі від щастя: 3 знаки зодіаку, яким кінець осені принесе шалену радість
Кінець осені буде дуже продуктивним і успішним у деяких знаків зодіаку. Все буде складатися якнайкраще, кажуть астрологи.
Йдеться про Скорпіонів, Стрільців і Водоліїв. Успіхи можуть стосуватися кар'єри, особистого життя або приємних сюрпризів.
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Скорпіон
На роботі справи складатимуться дуже добре. Є ймовірність нової посади або підвищення зарплати. Продовжуйте рухатися у тому ж напрямку й ви досягнете усіх омріяних цілей. Бо удача вам усміхнеться наприкінці осені.
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Стрілець
Нарешті в особистому житті все налагодиться. Ви розв'яжете проблему, яка тривалий час не давала вам спокою. І це буде найкращим закінченням осені. Ви з партнером вийдете на новий рівень.
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Водолій
Схоже, у Водоліїв з'явилась цікава ідея. Це буде пов'язано з фахом, або відкриття власної справи або більш оплачувана робота. Ризик буде виправданим, бо це принесе вам більші кошти, а головне – задоволення.
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