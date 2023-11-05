Йдеться про Скорпіонів, Стрільців і Водоліїв. Успіхи можуть стосуватися кар'єри, особистого життя або приємних сюрпризів.

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Скорпіон

На роботі справи складатимуться дуже добре. Є ймовірність нової посади або підвищення зарплати. Продовжуйте рухатися у тому ж напрямку й ви досягнете усіх омріяних цілей. Бо удача вам усміхнеться наприкінці осені.

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Стрілець

Нарешті в особистому житті все налагодиться. Ви розв'яжете проблему, яка тривалий час не давала вам спокою. І це буде найкращим закінченням осені. Ви з партнером вийдете на новий рівень.

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Водолій

Схоже, у Водоліїв з'явилась цікава ідея. Це буде пов'язано з фахом, або відкриття власної справи або більш оплачувана робота. Ризик буде виправданим, бо це принесе вам більші кошти, а головне – задоволення.

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