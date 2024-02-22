Яким 3 знакам зодіаку варто бути обережними зі здоров'ям під час магнітних бур
Наприкінці лютого кільком знакам зодіаку варто бути дуже обережними зі здоров'ям. Магнітні бурі можуть негативно вплинути на самопочуття.
Так, Телець, Скорпіон і Водолій, наприкінці місяця вам варто бути уважнішими до свого здоров'я. Через магнітні бурі самопочуття може раптово погіршитися, пише LifeStyle 24.
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Телець
Тельці можуть відчувати підвищену сонливість та втомленість під час магнітних бур. Вам варто більше відпочивати, пити свою норму води та стежити за самопочуттям.
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Скорпіон
Магнітні бурі можуть негативно вплинути на самопочуття Скорпіонів. Стан вашого здоров'я погіршиться. Будьте обережні й не нехтуйте турботою про себе.
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Водолій
Під час магнітних бур Водолії можуть відчути посилення головного болю. Намагайтеся більше часу відпочивати й проводити у тиші.
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