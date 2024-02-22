Так, Телець, Скорпіон і Водолій, наприкінці місяця вам варто бути уважнішими до свого здоров'я. Через магнітні бурі самопочуття може раптово погіршитися, пише LifeStyle 24.

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Телець

Тельці можуть відчувати підвищену сонливість та втомленість під час магнітних бур. Вам варто більше відпочивати, пити свою норму води та стежити за самопочуттям.

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Скорпіон

Магнітні бурі можуть негативно вплинути на самопочуття Скорпіонів. Стан вашого здоров'я погіршиться. Будьте обережні й не нехтуйте турботою про себе.

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Водолій

Під час магнітних бур Водолії можуть відчути посилення головного болю. Намагайтеся більше часу відпочивати й проводити у тиші.

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