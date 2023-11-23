Так, до цього схильні 3 знаки зодіаку. Зокрема, Водолій, Терези та Діва, пише 24 Канал.

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Водолій

Народженим під цим знаком зодіаку буває дуже важко ухвалювати рішення. Водолії можуть часто вагатися, бо хочуть зробити все якнайкраще.

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Терези

Не дивно, але ці люди дуже ретельно зважують усі "за" та "проти". Вони не готові поспішати й ухвалювати рішення легковажно.

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Діва

Ці неймовірні аналітики дуже часто намагаються передбачити всі можливі варіанти. Народжені під сузір'ям Діви не поспішають з ухваленням важливих рішень.

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