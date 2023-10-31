Є токсичними людьми: 4 знаки зодіаку, які завжди всіх критикують

Існують такі знаки зодіаку, яким ніколи не вгодиш. Вони постійно критикують інших людей, шукаючи в них недоліки.

Астрологи кажуть, що це характерно Левам, Козорогам і Стрільцям. Це пояснюється тим, що вони хочуть бути кращими, ніж інші.

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Лев

Леви обожнюють бути на першому місці скрізь і всюди. Це природжені лідери. Однак, нерідко такі амбіції мають ефект токсичності: починають бути прискіпливими до інших. Відповідно, це відштовхує інших людей від них.

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Козоріг

Представники цього знаку дуже ретельно вивчають людей. Вони – хороші психологи. Але іноді починають цим зловживати й давати непрохані поради. Козороги вважають, що знають краще. Тоді можуть виникати конфлікти.

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Стрілець

Стрільцям потрібно все тримати під контролем. Як тільки щось йде не так, як вони задумали –починається агресія. Це може позначатися й на інших: як тільки вони бачать, що хтось помиляється, будуть звертати на це увагу та повчати, як робити правильно.

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