Астрологи говорят, что это характерно Львам, Козорогам и Стрельцам. Это объясняется тем, что они хотят быть лучше других.

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Лев

Львы обожают быть на первом месте везде и всюду. Это прирожденные лидеры. Однако нередко такие амбиции обладают эффектом токсичности: начинают быть придирчивыми к другим. Соответственно это отталкивает других людей от них.

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Козерог

Представители этого знака очень усердно изучают людей. Они – хорошие психологи. Но иногда начинают этим злоупотреблять и давать незваные советы. Козороги полагают, что знают лучше. Тогда могут возникать конфликты.

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Стрелец

Стрельцам нужно все держать под контролем. Как только что-то идет не так, как они задумали – начинается агрессия. Это может сказываться и на других: как только они видят, что кто-то ошибается, будут обращать на это внимание и поучать, как поступать правильно.

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